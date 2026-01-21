Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

Запропонований пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, розрахованого Міжнародним валютним фондом (МВФ), зазначив Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

"В умовах війни дуже складно планувати наперед, тому нам потрібні гнучкість і здатність швидко коригувати обсяги допомоги відповідно до реальних потреб України", – сказав Домбровскіс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу.

Він пояснив, що оцінка ґрунтується на загальних потребах фінансування України, які визначаються спільно з українською владою, зокрема, Міністерством фінансів, та на розрахунку дефіциту фінансування, який робить МВФ, після цього міжнародні донори мають підтверджувати свої внески.

Загальні потреби фінансування охоплюють як військовий напрям, так і цивільні витрати, пов’язані, зокрема, з відновленням енергетичної інфраструктури після атак РФ.

За словами єврокомісара, ЄС працює над залученням до підтримки додаткових партнерів, зокрема, міжнародних фінансових інституцій, країн G7 та інших держав. Він уточнив, що МВФ також залучений і готує програму обсягом $8,1 млрд, яка має розглядатися радою директорів наступного місяця.

Орієнтовну структуру пакета Домбровскіс окреслив як EUR45 млрд на рік, з яких дві третини можуть спрямовуватися на військову підтримку, а одна третина на бюджетну. Водночас він наголосив, що через високу невизначеність воєнного часу ці пропорції можуть коригуватися залежно від потреб України.