Інтерфакс-Україна
Події
17:43 21.01.2026

Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

1 хв читати
Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

Запропонований пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, розрахованого Міжнародним валютним фондом (МВФ), зазначив Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

"В умовах війни дуже складно планувати наперед, тому нам потрібні гнучкість і здатність швидко коригувати обсяги допомоги відповідно до реальних потреб України", – сказав Домбровскіс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу.

Він пояснив, що оцінка ґрунтується на загальних потребах фінансування України, які визначаються спільно з українською владою, зокрема, Міністерством фінансів, та на розрахунку дефіциту фінансування, який робить МВФ, після цього міжнародні донори мають підтверджувати свої внески.

Загальні потреби фінансування охоплюють як військовий напрям, так і цивільні витрати, пов’язані, зокрема, з відновленням енергетичної інфраструктури після атак РФ.

За словами єврокомісара, ЄС працює над залученням до підтримки додаткових партнерів, зокрема, міжнародних фінансових інституцій, країн G7 та інших держав. Він уточнив, що МВФ також залучений і готує програму обсягом $8,1 млрд, яка має розглядатися радою директорів наступного місяця.

Орієнтовну структуру пакета Домбровскіс окреслив як EUR45 млрд на рік, з яких дві третини можуть спрямовуватися на військову підтримку, а одна третина на бюджетну. Водночас він наголосив, що через високу невизначеність воєнного часу ці пропорції можуть коригуватися залежно від потреб України.

Теги: #мвф #підтримка #домбровскіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:19 21.01.2026
Домбровскіс: вступ України до ЄС посилить безпеку та додасть потенціалу зростання

Домбровскіс: вступ України до ЄС посилить безпеку та додасть потенціалу зростання

13:42 19.01.2026
Сенс Банк запустив цілодобову лінію підтримки для військових і ветеранів

Сенс Банк запустив цілодобову лінію підтримки для військових і ветеранів

08:09 17.01.2026
Король Великої Британії звернувся до України з нагоди річниці сторічного партнерства

Король Великої Британії звернувся до України з нагоди річниці сторічного партнерства

22:51 16.01.2026
Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

22:30 15.01.2026
Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

21:27 15.01.2026
Рада не включила в порядок денний законопроєкти щодо зобов'язань в рамках Ukraine Facility та prior action МВФ

Рада не включила в порядок денний законопроєкти щодо зобов'язань в рамках Ukraine Facility та prior action МВФ

21:00 15.01.2026
Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

20:29 15.01.2026
Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

20:19 15.01.2026
Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

18:06 15.01.2026
МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

ВАЖЛИВЕ

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

ОСТАННЄ

Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Уряд Японії у 2026р. виділить $6 млрд на гуманітарну і технічну підтримку України

Брехт доклав чимало зусиль для інтеграції ОЕС України з ENTSO-E – "Укргідроенерго"

На Полтавщині планують створити мережу транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових територій

США передали Путіну проєкт мирного плану – ЗМІ

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Мінсоцполітики розробляє проєкт Стратегії збереження зв’язку з українцями за кордоном

Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

Це страшна трагедія для українських енергетиків – ДТЕК про загибель Брехта

Зеленський зараз у Києві - радник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА