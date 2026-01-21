Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне "негайних переговорів" щодо придбання Гренландії.

"Тільки США можуть захистити Гренландію і освоїти її. Саме тому я домагаюся негайних переговорів про придбання Гренландії", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у середу.

Трамп додав, що має "величезну повагу до народу Гренландії та народу Данії".

"Але кожен член НАТО зобов'язаний захищати свою територію", - сказав він.

За словами американського лідера, "ніхто, окрім США, не може забезпечити безпеку Гренландії. Також він зазначив, що світ, мовляв, бачив це під час Другої світової війни, коли "Данія впала перед Німеччиною після шести годин боїв".