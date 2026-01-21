Інтерфакс-Україна
Події
15:07 21.01.2026

Деякі шанси на підписання Угоди про процвітання у Давосі ще зберігаються – джерело

Фото: @worldeconomicforum Facebook

Ймовірність підписання "Угоди про процвітання (План процвітання)", яка передбачає спрямування на післявоєнну відбудову України сотень мільярдів доларів, у Давосі під час щорічного зібрання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) все ще зберігається, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Все ще може бути", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, за виникнення потреби президент України Володимир Зеленський може прибути на форум, який з самого початку анонсував його участь.

Напередодні голова держави заявив, що у зв’язку із черговим масованим російським обстрілом та загостренням енергоситуації залишився вдома.

"Якщо документи будуть готові, то буде у нас зустріч, і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО, безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби", - сказав Зеленський журналістам у вівторок та додав, що з Давосу йдуть сигнали від команди, що документ про відновлення України майже завершений.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в той же день повідомив під час дискусійної програми проєкту "Україна: на передовій майбутнього" Фонду Пінчука в Українському домі на полях ВЕФ у Давосі, що угода напередодні була узгоджена на технічному рівні та може бути підписана "у будь-який день", зазначив він.

В той же час Качка ухилився від більш конкретного прогнозу щодо термінів підписання угоди, бо вона можуть бути пов’язані із роботою над безпековими питаннями, але висловив свої сподівання, що це може статися доволі швидко.

Він також уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що мова йде про тристоронній документ.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у вівторок також повідомив, що Європейська комісія бере участь в обговореннях "Угоди про процвітання" України та США, яка розглядається як одна зі складових частин мирного вирішення.

Раніше британська The Telegraph писала, що ця угода може бути підписана між Україною та США на ВЕФ у Давосі, куди збиралися голови двох держав. В той же час видання Axios та FT в останні дні стверджують, що в Давосі ця угода не буде підписана.

Теги: #угода_про_процвітання #веф #давос

