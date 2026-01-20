Інтерфакс-Україна
Події
13:20 20.01.2026

Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що іммобілізація російських активів та право їх використати в разі відмови Росії сплатити Україні репатріації є нагадуванням для Кремля та посланням для світу: Європа завжди буде з Україною, доки не буде справедливого та тривалого миру.

Виступаючи у вівторок в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, фон дер Ляєн нагадала про рішення Європейської ради надати Києву фінансову підтримку на період 2026-2027 роки в розмірі 90 млрд євро. "Завдяки цій підтримці ми гарантуємо, що Україна зможе: зміцнити свою оборону на полі бою; зміцнити свої оборонні можливості; забезпечити функціонування основних послуг. Перш за все, це підтверджує непохитну відданість Європи безпеці, обороні та європейському майбутньому України. Паралельно ми вирішили назавжди знерухомити російські активи та залишаємо за собою право їх використовувати. Це має слугувати суворим нагадуванням для Росії. І посланням для світу: Європа завжди буде з Україною. Доки не буде справедливого та тривалого миру", - сказала президент Європейської комісії.

Вона нагадала, що трохи більше ніж за місяць буде четверта річниця війни агресії Росії проти України. "Чотири роки потому Росія не показує жодних ознак послаблення. Жодних ознак каяття. Жодних ознак прагнення до миру. Навпаки. Росія посилює свої атаки. Щодня вбиваючи мирних жителів. Лише минулого тижня бомбардування енергетичної інфраструктури України залишило мільйони людей у темряві, холоді та нестачі води. Цьому має покласти край. Ми всі хочемо миру для України", - наголосила фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії констатувала, що в ЄС визнають роль президента США Дональда Трампа у просуванні мирного процесу та запевнила, що Європа буде тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами. "Україна повинна бути в сильній позиції", - переконана вона.

