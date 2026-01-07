Зеленський обговорив з президентами Кіпру, Євроради та Єврокомісії вступ до ЄС та посилення ППО та авіації

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів у Нікосії спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Багато тем обговорили. Ключове – пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, оборонна допомога Україні з боку держав Євросоюзу, зокрема посилення протиповітряної оборони, бойової авіації та виробництво дронів, реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Обговорили і продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України", - написав Зеленський за підсумками зустрічі в середу в Телеграм.