Інтерфакс-Україна
12:57 20.01.2026

Українська переговорна делегація вже перебуває у Давосі, провела перші зустрічі - джерело

Фото: @worldeconomicforum Facebook

Голова української делегації на переговорах зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже прибули до Давоса, де в них заплановані консультації з американською делегацією.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника, українська делегація вже мала перші зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму. Зокрема, пройшли перші переговори з радниками з питань національної безпеки європейських країн. Зустрічі будуть продовжуватися, зазначило джерело.

18 січня Умєров повідомив про проведення консультацій у США з американськими представниками ( Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум). Сторони обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації.

За словами Умєрова, вони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Як повідомлялося, у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум (19–23 січня 2026).

Очікується особиста присутність президента США Дональда Трампа.

Теги: #делегація_україни #давос

