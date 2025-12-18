Інтерфакс-Україна
Події
10:34 18.12.2025

Українська команда вже на шляху до США для продовження переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський

Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Українська делегація вже вирушила до США для переговорів та продовженням роботи над проєктом угоди про припинення російсько-української війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"П’ятниця, субота - наша команда буде в Сполучених Штатах Америки. Вона вже на шляху у Сполучені Штати. Там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може бути європейці", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

За його словами, у США пройдуть наступні зустрічі в рамках мирного процесу. Поки що узгодженої версії плану припинення війни у сторін немає, сказав президент.

"Передусім гарантії безпеки: ми працюємо над гарантієм безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі Сполучених Штатів, щоб це були гарантії юридично зобов’язуючі. Друге - щоб це була п’ята стаття НАТО. Третє - щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії в Росію. Далі, є деталі щодо зброї, щодо посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії, всі ці деталі, окрім складу - ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч повинна бути і залишатись", - розповів Зеленський.

Щодо деталей передачі Україні озброєнь, за словами президента, "ми домовилися з Сполученими Штатами Америки, поки не доопрацюється цей документ, не проговорювати публічно деталі".

"Я збираюся говорити з президентом Трампом, бо ми говорили з ним два дні тому в Берліні, і це був такий бріф з приводу того, як пройшли наші переговори. Я думаю, зараз, коли ми будемо мати вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт", - резюмував Зеленський.

За інформацією Axios, делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрінеться у Маямі з з представником Трампа Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером наприкінці тижня після переговорів Дмитрієва у США.

Перед цим у місто прибуде спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв для зустрічі з Віткоффом та Кушнером. Вони обговорять оновлений мирний план щодо завершення війни в Україні.

За даними джерел видання, американська сторона має поінформувати Москву про результати перемовин з українцями у Берліні та спробувати переконати її погодитися на нову версію плану.

 

