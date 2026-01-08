Інтерфакс-Україна
01:34 08.01.2026

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

"Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом з різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями із сенатором Блюменталем та багатьма іншими", - написав він у соцмережі Х.

Грем вважає, що "це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних".

За словами Грема, цей законопроект дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

Також, на думку сенатора, законопроект надасть Трампу величезний вплив проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття Путіна проти України.

"Я з нетерпінням чекаю сильного двопартійного голосування, сподіваюся, вже наступного тижня", - резюмував він.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2009037587416027479

Теги: #рф #санкції #трамп #сша

