11:49 28.01.2026

Прем'єрка Данії: РФ не хоче миру з Європою

Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Прем'єр міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила що РФ не хоче миру з Європою та закликала до ЄС та США до єдності, повідомляє The Guardian.

"Росія не хоче миру з Європою", – заявила вона під час виступу в Інституті політичних досліджень (Sciences Po) у Парижі. Фредеріксен закликала Європу та США "триматися разом".

Коментуючи нещодавні напруження у відносинах із США щодо Гренландії, вона зазначила, що обидві сторони поділяють занепокоєння щодо безпеки в Арктиці і "намагатимуться знайти спільний шлях із США".

Під час своєї промови прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен розповів про вплив, який мала конфронтація зі США на місцеве населення. "Як уряд, ми намагаємося протистояти зовнішньому тиску і впоратися з нашими громадянами, які відчувають страх і тривогу", — сказав він.

Раніше свою промову Фредеріксен розпочала з твердження того, що "світовий порядок" змінився. "Світський порядок, яким ми його знаємо, закінчився, і я не думаю, що він повернеться", - заявила вона.

