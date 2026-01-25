Інтерфакс-Україна
17:56 25.01.2026

Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

Литва прагне, щоб Україна стала членом Європейського Союзу до 2030 року, і буде зосереджуватися на цьому під час свого головування в Раді ЄС у 2027 році, заявив президент Литви Гітанас Наусєда.

"Литва прагне, щоб Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. Це було би вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в цій країні, для миру в цьому регіоні. Це є стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо продовжувати зосереджуватись під час нашого головування в Раді ЄС у 2027 році", - сказав Наусєда під час пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським.

Наусєда повідомив, що Литва вже надала більше €1 млрд фінансової допомоги Україні, а також закликав довгостроково фінансувати українську армію. Крім того, Литва виділила понад €100 млн на відновлення українських шкіл.

