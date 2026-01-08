Інтерфакс-Україна
Події
11:17 08.01.2026

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

Фото: Unsplash

Генеральний прокурор США Пем Бонді повідомила, що американський Мін’юст після захоплення береговою охороною в Північній Атлантиці танкера Marinera під російським прапором відстежує ще кілька суден.

"Міністерство юстиції стежить за кількома іншими суднами на предмет аналогічних примусових заходів - будь-яка людина на будь-якому судні, яка не підкоряється наказам Берегової охорони або інших федеральних службовців, буде піддана переслідуванню в повній відповідності із законом", - написала Бонді в соцмережі X.

Вона також уточнила, що через "невиконання наказів Берегової охорони" щодо екіпажу танкера Marinera розпочато розслідування і в подальшому "будуть пред’явлені кримінальні звинувачення".

Як повідомлялося, танкер Marinera під російським прапором у середу був захоплений американською береговою охороною в Північній Атлантиці. Європейське командування ЗС США (EUCOM) підтвердило проведену операцію із затримання.

За даними Mirror і Daily Mail, наразі судно прямує в територіальні води Великої Британії.

Білий дім поінформував, що команда нафтового танкера Marinera постане в США перед федеральним судом.

"Судно, згідно з ордером федерального суду, підлягало арешту, і його екіпаж тепер є суб’єктом судового переслідування за порушення будь-якого застосовного федерального закону і в разі необхідності буде доставлений до США для судового розгляду", - заявила представник Білого дому Керолайн Левітт.

Вона уточнила, що танкер був захоплений у зв’язку з порушенням американських санкцій, і назвала його судном "тіньового флоту Венесуели", яке під колишньою назвою Bella 1 нібито перевозило нафтопродукти, що підпадають під санкції.

