Інтерфакс-Україна
Події
10:10 08.01.2026

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

1 хв читати
У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

На Дніпропетровщині без світла залишаються приблизно 800 тис. абонентів, в Запорізькій області електропостачання відновлено, повідомив т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тис. споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлено частково", - сказав Некрасов на брифінгу в Міненерго у четвер, який транслювався онлайн.

Він додав, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт.

"Усіх працівників вивели на поверхню", - зазначив очільник міністерства.

Некрасов наголосив, що у Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас, щоб уникнути повторних масових знеструмлень, він закликав обмежити користування потужними електроприладами.

Теги: #знеструмлення #атака_рф #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 08.01.2026
ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

00:26 08.01.2026
ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

23:26 07.01.2026
Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

23:01 07.01.2026
На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

18:39 07.01.2026
Кількість постраждалих від атаки на Кривий Ріг зросла до 8 осіб – Вілкул

Кількість постраждалих від атаки на Кривий Ріг зросла до 8 осіб – Вілкул

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

17:29 07.01.2026
Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

17:06 07.01.2026
Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

13:29 07.01.2026
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

08:40 06.01.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів і атаки БпЛА пошкоджено житло та інфраструктуру, врятовано двох літніх людей

ВАЖЛИВЕ

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

ОСТАННЄ

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

У більшості регіонів України в ніч на четвер було скасовано обмеження е/е для населення

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

Кабмін спрямував до місцевих бюджетів 1,3 млрд грн на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів

У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

СБУ: затримано одеситку, яка під виглядом вигулу собак коригувала для ворога обстріли по місту

Держетнополітики понад 3,3 тис. разів клопотала перед прикордонниками про виїзд за кордон військовозобов'язаних у 2025р., 14 - порушили умови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА