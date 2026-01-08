У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

На Дніпропетровщині без світла залишаються приблизно 800 тис. абонентів, в Запорізькій області електропостачання відновлено, повідомив т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тис. споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлено частково", - сказав Некрасов на брифінгу в Міненерго у четвер, який транслювався онлайн.

Він додав, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт.

"Усіх працівників вивели на поверхню", - зазначив очільник міністерства.

Некрасов наголосив, що у Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас, щоб уникнути повторних масових знеструмлень, він закликав обмежити користування потужними електроприладами.