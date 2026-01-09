Інтерфакс-Україна
07:00 09.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 030 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 030 окупантів, 5 танків, 18 артсистем, 8 бронемашин, 687 БПЛА, а також 90 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб, танків – 11 526 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од., артилерійських систем – 35 892 (+18) од., РСЗВ – 1 596 (+0) од., засоби ППО – 1 269 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од., крилаті ракети – 4 137 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од., спеціальна техніка – 4 037 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1GFU9QD1L7/

