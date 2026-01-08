"ArcelorMittal Кривий Ріг" через атаки 7 січня теж частково зупинив виробництво

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) через масовану атаку ворога по енергетиці країни 7 січня теж частково зупинив виробництво через блекаут.

Згідно з інформацією комбінату в четвер, "вчорашня масована атака агресора на інфраструктуру України, та зокрема, Дніпропетровської області та міста Кривий Ріг, призвела до часткових перебоїв з електропостачанням у місті та на нашому підприємстві".

"У зв’язку з цим довелося тимчасово призупинити частину виробничих процесів. Це було виконано безпечно відповідно до внутрішніх технологічних регламентів. Ми робимо все можливе, щоб повернутися до нормального режиму виробництва", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що меткомбінат "Запоріжсталь" через масовану дронову атаку ворога по енергетиці країни у Запорізькій області 7 січня зупинив виробництво через блекаут.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".