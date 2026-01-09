Інтерфакс-Україна
06:55 09.01.2026

Іран обмежує доступ до інтернету на тлі масових антиурядових протестів у Тегерані та регіонах - ЗМІ

1 хв читати

Влада Ірану у четвер розпочала масштабні обмеження доступу до інтернету в Тегерані та низці інших регіонів країни на тлі триваючих масових антиурядових протестів, повідомляє CBS News.

"У столиці зафіксовано широкомасштабні перебої зі зв’язком, більшість користувачів втратили доступ до мережі, окремі бізнес-акаунти певний час зберігали можливість виходу онлайн, після чого зв’язок був втрачений", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що в соціальних мережах повідомляється про подібні перебої в Есфахані, Лодегані, Абданані та окремих районах Шираза. На тлі обмеження зв’язку в столиці фіксуються значні вуличні зібрання. Одне з джерел CBS News у Тегерані охарактеризувало ситуацію як безпрецедентну, зазначивши, що "величезні натовпи вийшли на вулиці Тегерана".

Протести тривають 12-й день і супроводжуються вечірніми скандуваннями на підтримку заклику вигнаного з країни кронпринца Рези Пехлеві. За оцінками Агентства новин правозахисників, заворушення вже призвели щонайменше до 39 загиблих та понад 2 260 затриманих.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/iran-cutting-internet-amid-deadly-protests/

Теги: #інтернет #іран #протести #відключення

