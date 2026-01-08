Інтерфакс-Україна
Події
22:16 08.01.2026

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

1 хв читати

Енергетики Дніпропетровської області відновили електропостачання для 694 тисяч родин, які залишилися без світла після масштабного аварійного відключення з вечора середи, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Протягом дня обстріли тривали, через що ще 44 тисячі родин залишилися без електропостачання. Станом на 21:00 без світла залишалися 194 тисячі родин, зокрема в місті Кривий Ріг.

"Вдалося повернути електроенергію для 694 тисяч родин (!), які були знеструмлені після масштабного аварійного відключення з вечора середи", - йдеться в повідомленні.

За командою Укренерго, з 9 січня область повертається до графіків стабілізаційних відключень.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3678

Теги: #електропостачання #дніпропетровська #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки по Кривому Розі зросла до 17, понад 115 тис. абонентів без електроенергії

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

У Кривому Розі вже 13 поранених - обладміністрація

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей - прокуратура

