ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

Енергетики Дніпропетровської області відновили електропостачання для 694 тисяч родин, які залишилися без світла після масштабного аварійного відключення з вечора середи, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Протягом дня обстріли тривали, через що ще 44 тисячі родин залишилися без електропостачання. Станом на 21:00 без світла залишалися 194 тисячі родин, зокрема в місті Кривий Ріг.

"Вдалося повернути електроенергію для 694 тисяч родин (!), які були знеструмлені після масштабного аварійного відключення з вечора середи", - йдеться в повідомленні.

За командою Укренерго, з 9 січня область повертається до графіків стабілізаційних відключень.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3678