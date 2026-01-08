200 тис. абонентів Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів – "ДТЕК"

200 тисяч родин Дніпропетровської області знову зі світлом після обстрілів, без електроенергії в регіоні ще залишаються 600 тис. абонентів, повідомила група "ДТЕК" у Телеграм-каналі в четвер.

"Продовжуємо повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою", - зазначається у повідомленні.

Енергетики наголошують, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів Дніпропетровщини, однак через повітряні тривоги та загрози нових атак роботи затримуються.

Як повідомлялося з посиланням на т.в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, зранку 8 січня на Дніпропетровщині без світла залишалися приблизно 800 тис. абонентів, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури були заживлені частково. У Запорізькій області електропостачання було відновлено.

Також внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт.