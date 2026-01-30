Кількість заброньованих в Україні осіб у 2025р зросла на 30% - Мінекономіки

Фото: https://www.facebook.com/

Кількість заброньованих від мобілізації громадян в Україні протягом 2025 року зросла з 1 млн до 1,3 млн осіб, повідомляє LB.ua з посиланням на слова очільника Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва під час панельної дискусії "Нова країна: ключові питання".

Соболєв зазначив, що питання бронювання безпосередньо впливає на процес мобілізації, тому для держави критично важливо підтримувати баланс між оборонними потребами та економічною стабільністю. За оцінкою Соболєва, на сьогодні цей баланс витримано, хоча раніше з боку військового керівництва надходили пропозиції щодо зменшення обсягів бронювання працівників.

Крім того, міністр підкреслив позитивний вплив цього процесу на детінізацію ринку праці.

За його словами, можливість отримання броні стимулює фахівців офіційно працевлаштовуватися, що дозволило державі підвищити критерії для компаній-роботодавців, зокрема щодо рівня середньої заробітної плати.

Соболєв додав, завдяки виходу бізнесу із "сірої" зони та легалізації найманих працівників бюджет отримав додатково десятки мільярдів гривень.