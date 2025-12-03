Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ - військова Чорновол

Бойова офіцерка Збройних сил України, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол заявила, що її публічне запрошення колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку мобілізуватися до її взводу пілотом БпЛА "Мавік" залишилося без відповіді.

"Дійсним доповідаю, що моє запрошення Єрмаку мобілізуватися у мій взвод пілотом "Мавіка", хоч розлетілося на всю країну, залишилося без відповіді. Звісно, я не вірила, що може бути інакше, але... він упустив свій шанс, дещо мужнє, неймовірне і особливе", - написала вона у Facebook у середу.

Вона пояснила, що багато публічних осіб, які приходять у ЗСУ, реалізуються на фронті як командири завдяки особистим якостям, але при цьому втрачають "задоволення від власноручної роботи". "Це нічим не зрівняне відчуття, коли ти, наприклад, знайшов пішкарусом під обстрілами позицію для Стугни (це важко), встановив її і сховав (це важко), твої розрахунки виправдалися на тебе йде танк і то в лоб, і ти власною рукою ведеш в нього ракету і цього монстра обіймає твій вогонь... Кайф", - написала Чорновол.

"Люди, що приходять в ЗСУ з керівних посад часто обділені в цьому кайфі, бо вони підсвідомо рухаються старими маршрутами своєї поведінки всіма силами намагаються зберегти статус начальника від першого дня. Впевнена той же Єрмак не бачить себе в армії нижче генерала", - додала вона.

Чорновол підкреслила, що можливість особисто брати участь у бойових діях і "мінусувати" ворога вона пропонувала Єрмаку як подарунок, проте він не скористався шансом.

Як повідомлялося, 28 листопада НАБУ та САП проводили обшуки в Єрмака, який згодом заявив, що жодних перешкод для слідчих немає. Пізніше Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу президента, а Чорновол запропонувала взяти ексочільника ОП у свій взвод.

9 жовтня ЦВК повідомило про продовження на один рік строк подання Тетяною Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою України у відповідь на її прохання. 18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, як отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.