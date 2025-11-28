"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні на тлі подій навколо "мирного плану" Трампа

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував кадрові зміни в Офісі президента України Володимира Зеленського на тлі подій довкола "мирного плану" США та назвав їх "фатальним поєднанням"

"Орбан відвідує Путіна, Навроцький – Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа, а в Києві – політична криза. Фатальне поєднання", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю увечері.

Як повідомлялося, у п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.

У цей же день президент України своїм указом звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента та анонсував на суботу консультації щодо наступного керівника ОПУ.

За його словами, після відставки Єрмака на мирних переговорах Україну представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС та розвідки, а також секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров.