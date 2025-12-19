Інтерфакс-Україна
Події
20:34 19.12.2025

Зеленський і Туск обговорили надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, повідомляє пресслужба голови держави.

Лідери відзначили ухвалення Європейською радою рішення про надання Україні фінансової підтримки з боку Євросоюзу в обсязі 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

"Ви посилили Україну, наших солдатів і цивільних, до речі. І я вважаю, що Європа продемонструвала лідерство, і це дуже важлива й тверда, сильна позиція. Дякую, що ви підтримали нас, тобто що Польща підтримала нас, і ми почули ваш голос і ваші меседжі без жодного, розумієте, балансування між правильними чи неправильними рішеннями. Тож щиро дякую", – заявив президент.

Туск в свою чергу зазначив, що боротьба України за свою незалежність є спільною боротьбою для всієї Європи.

"Саме агресор має сплатити повністю за всі збитки та втрати, і саме тому ми, як ви знаєте, також остаточно заморожуємо російські активи. І я абсолютно впевнений, що тепер ваша позиція стосовно Росії набагато краща", – сказав він.

Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою. Окрему увагу під час зустрічі приділили оборонній допомозі Україні. Ішлося про посилення української бойової авіації та оборонні проєкти в межах програми SAFE, серед яких – спільне виробництво дронів.

Зеленський і Туск також обговорили дипломатичні контакти з американською стороною для досягнення достойного миру та участь Європи у цьому процесі.

Зеленський подякував Польщі за вагому підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Серед інших тем, про які йшлося під час зустрічі – економічна співпраця та спільні інфраструктурні проєкти, які можна реалізувати в межах відновлення України.

"Ми розраховували й розраховуємо на вашу підтримку, і ми вдячні за нашу єдність", – наголосив він.

 

Теги: #польща #зустріч #зеленський #туск

