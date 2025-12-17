Орбан заявив, що Єврокомісія зняла питання щодо використання російських заморожених активів з порядку денного Ради ЄС

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 17 грудня, заявив, що Європейська Комісія зняла питання використання заморожених активів РФ з порядку денного саміту ЄС, повідомив представник угорського уряду Золтан Ковач в соцмережі Х.

"Сьогодні вранці президент Комісії оголосила, що Комісія відступила і питання про російські активи не буде винесено на обговорення. Отже, переговори за лаштунками та боротьба, які ми мали вчора ввечері, привели до результату, і якщо я правильно розумію, якщо я правильно розумію слова президента Комісії, сказані сьогодні, і я думаю, що я правильно їх розумію, то вона сказала, що російські активи не будуть винесені на обговорення завтра", - заявив Орбан.