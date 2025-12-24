Єврокомісія засудила рішення США про візові санкції проти п'яти європейських громадян

Європейська комісія заявила, що рішуче засуджує рішення США запровадити обмеження на поїздки для п’яти європейських громадян, включаючи колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона.

"Свобода слова є основоположним правом у Європі та спільною основною цінністю зі США в усьому демократичному світі. ЄС — це відкритий єдиний ринок, що ґрунтується на правилах, із суверенним правом регулювати економічну діяльність відповідно до наших демократичних цінностей та міжнародних зобов’язань", - йдеться у заяві на сайті Європейської комісії.

У ЄК наголосили, що цифрові правила ЄС забезпечують безпечні, чесні та рівні умови для всіх компаній, що застосовуються справедливо та без дискримінації.

"Ми звернулися за роз’ясненнями до влади США та продовжуємо співпрацю. За потреби ми швидко та рішуче відреагуємо, щоб захистити нашу регуляторну автономію від невиправданих заходів", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, раніше Державний департамент США заборонив п’ятьом європейцям в’їзд до США, звинувативши їх у керівництві "зусиллями з тиску на технологічні компанії з метою цензури або придушення американських поглядів".

"Занадто довго ідеологи в Європі очолювали організовані зусилля, спрямовані на примус американських платформ карати американські погляди, яким вони протистоять. Адміністрація Трампа більше не терпітиме ці кричущі акти екстериторіальної цензури", - заявив державний секретар Марко Рубіо у своєму дописі на платформі соціальних мереж X.

Рубіо додав, що офіційні особи США "готові та бажають розширити цей список, якщо інші не змінять курсу".