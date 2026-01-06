Інтерфакс-Україна
Культура
16:21 06.01.2026

Столицями європейської культури 2026 року будуть фінський Оулу і словацький Тренчин

Фінське місто Оулу і словацьке - Тренчин обрано "європейськими столицями культури" 2026 року, оголосила у вівторок Європейська комісія (ЄК).

За підтримки Європейської комісії протягом року ці два міста прийматимуть культурні заходи, виставки та вистави, що розкривають багатство культур країн Євросоюзу.

Урочисте відкриття року столиці культури в Оулу відбудеться 16-18 січня. Його програма, присвячена темі "Культура і кліматичні зміни", зачіпає "актуальні глобальні проблеми", повідомила Єврокомісія.

Тренчин проведе фестиваль відкриття 13-15 лютого. Програма фестивалю, вибудувана навколо теми "Пробудження цікавості", покликана "надихнути на побудову мостів між людьми, минулим і майбутнім, а також між уявою і реальністю".

"Уже 40 років ініціатива "Європейські столиці культури" надає містам ЄС можливість вшановувати культурне розмаїття, залучати спільноти до культурних програм і сприяти місцевому та регіональному розвитку", - йдеться в комюніке Єврокомісії.

Теги: #культура #столиці #єврокомісія

