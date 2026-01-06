Інтерфакс-Україна
Культура
09:35 06.01.2026

Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

2 хв читати
Ковзанка розважального комплексу «Зимова країна», Національний комплекс «Експоцентр України», 31.12.2025
Ковзанка розважального комплексу «Зимова країна», Національний комплекс «Експоцентр України», 31.12.2025 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Київ у січні тримає темп: від різдвяних концертів і льодових шоу до великих виставок на вокзалі та балету в Національній опері. Нижче — добірка подій, на які варто звернути увагу, з датами, локаціями та де купити квитки (за даними майданчиків та квиткових сервісів).

Виставки та великі культурні локації

Оновлена виставка Ukraine WOW (до 11 січня)
Локація: Центральний залізничний вокзал Києва, павільйон на 14-й колії. Працює до 11 січня; графік — вт–чт 11:00–20:00, пт–нд 10:00–21:00 (понеділок — вихідний). 

ВДНГ: «Місто майстрів» (3–4 січня)
Святковий ярмарково-ремісничий формат на території ВДНГ (деталі й розклад — на сторінці події).

Балет і класика

Балет «Снігова королева» в Національній опері (2–11 січня)
У репертуарі — серія показів із денними та вечірніми виставами (конкретні дати/години — в афіші театру). 

Концерти, шоу та події на великих сценах (МЦКМ)

МЦКМ (Жовтневий палац): ключові дати місяця
У січні на сцені МЦКМ — різдвяні програми, поп/рок-концерти та жанрові шоу, зокрема:

  • 7 січня — Олег Скрипка та оркестр НАОНІ (18:00)
     
  • 10 січня — льодове шоу Harry On Ice (14:00 та 18:00)
     
  • 12 січня — LAMA у супроводі оркестру (19:00)
     
  • 14 січня — «Коляда та й плєс…» (18:00)
     
  • 18 січня — «Гуцулка Ксеня» (18:00)
     
  • 22 січняHard Dance Show (18:00)
     
  • 28 січня — «Стріп спектакль “Повія”» (19:00)

Живий звук у філармонії та клубні шоу

Vivienne Mort з вокальним квартетом (22 січня, Національна філармонія) 

Хор «Гомін». «На біс!» (30–31 січня, Національна філармонія)

CARMEN. Нова історія (Caribbean Club, 15 січня, 18:30

Теги: #київ #культура #січень #2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 06.01.2026
У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

13:01 05.01.2026
Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

08:20 05.01.2026
Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

07:31 05.01.2026
Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

03:39 05.01.2026
Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

14:25 04.01.2026
Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

11:17 04.01.2026
У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

12:11 03.01.2026
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла

17:05 02.01.2026
"Снігова королева", "Лісова пісня" та прем’єра "Казок Гофмана". Національна опера України оприлюднила репертуар на січень

"Снігова королева", "Лісова пісня" та прем’єра "Казок Гофмана". Національна опера України оприлюднила репертуар на січень

15:23 01.01.2026
Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

ОСТАННЄ

Переосмислення минулого, як радянський монумент отримав новий український зміст

Відвідуваність ВДНГ у Києві в 2025р. збільшилась на 12% та сягла 5 млн чоловік - гендиректор Мушкін

Третій «Аватар» Кемерона зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті за 18 днів

Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

Ді Капріо розповів, чому люди можуть перестати ходити в кінотеатри

Січень - 2026 у кінотеатрах Києва

Мінкультури: 155 креативних підприємців отримали понад 50 млн грн за програмою "Власна справа" у 2025 році

Київська бієнале анонсувала проєкт у Берліні на 2026 рік

УІК: 75 нових перекладів книг з'явилися в рамках програми Translate Ukraine 2025

У музеї історії Другої світової війни відкриють проєкт "Крізь морок. Світло пам’яті"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА