Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві
Київ у січні тримає темп: від різдвяних концертів і льодових шоу до великих виставок на вокзалі та балету в Національній опері. Нижче — добірка подій, на які варто звернути увагу, з датами, локаціями та де купити квитки (за даними майданчиків та квиткових сервісів).
Виставки та великі культурні локації
Оновлена виставка Ukraine WOW (до 11 січня)
Локація: Центральний залізничний вокзал Києва, павільйон на 14-й колії. Працює до 11 січня; графік — вт–чт 11:00–20:00, пт–нд 10:00–21:00 (понеділок — вихідний).
ВДНГ: «Місто майстрів» (3–4 січня)
Святковий ярмарково-ремісничий формат на території ВДНГ (деталі й розклад — на сторінці події).
Балет і класика
Балет «Снігова королева» в Національній опері (2–11 січня)
У репертуарі — серія показів із денними та вечірніми виставами (конкретні дати/години — в афіші театру).
Концерти, шоу та події на великих сценах (МЦКМ)
МЦКМ (Жовтневий палац): ключові дати місяця
У січні на сцені МЦКМ — різдвяні програми, поп/рок-концерти та жанрові шоу, зокрема:
- 7 січня — Олег Скрипка та оркестр НАОНІ (18:00)
- 10 січня — льодове шоу Harry On Ice (14:00 та 18:00)
- 12 січня — LAMA у супроводі оркестру (19:00)
- 14 січня — «Коляда та й плєс…» (18:00)
- 18 січня — «Гуцулка Ксеня» (18:00)
- 22 січня — Hard Dance Show (18:00)
- 28 січня — «Стріп спектакль “Повія”» (19:00)
Живий звук у філармонії та клубні шоу
Vivienne Mort з вокальним квартетом (22 січня, Національна філармонія)
Хор «Гомін». «На біс!» (30–31 січня, Національна філармонія)
CARMEN. Нова історія (Caribbean Club, 15 січня, 18:30