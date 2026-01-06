Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

Ковзанка розважального комплексу «Зимова країна», Національний комплекс «Експоцентр України», 31.12.2025 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Київ у січні тримає темп: від різдвяних концертів і льодових шоу до великих виставок на вокзалі та балету в Національній опері. Нижче — добірка подій, на які варто звернути увагу, з датами, локаціями та де купити квитки (за даними майданчиків та квиткових сервісів).

Виставки та великі культурні локації

Оновлена виставка Ukraine WOW (до 11 січня)

Локація: Центральний залізничний вокзал Києва, павільйон на 14-й колії. Працює до 11 січня; графік — вт–чт 11:00–20:00, пт–нд 10:00–21:00 (понеділок — вихідний).

ВДНГ: «Місто майстрів» (3–4 січня)

Святковий ярмарково-ремісничий формат на території ВДНГ (деталі й розклад — на сторінці події ).

Балет і класика

Балет «Снігова королева» в Національній опері (2–11 січня)

У репертуарі — серія показів із денними та вечірніми виставами (конкретні дати/години — в афіші театру ).

Концерти, шоу та події на великих сценах (МЦКМ)

МЦКМ ( Жовтневий палац ): ключові дати місяця

У січні на сцені МЦКМ — різдвяні програми, поп/рок-концерти та жанрові шоу, зокрема:

7 січня — Олег Скрипка та оркестр НАОНІ (18:00)



— Олег Скрипка та оркестр НАОНІ (18:00) 10 січня — льодове шоу Harry On Ice (14:00 та 18:00)



— льодове шоу Harry On Ice (14:00 та 18:00) 12 січня — LAMA у супроводі оркестру (19:00)



— LAMA у супроводі оркестру (19:00) 14 січня — «Коляда та й плєс…» (18:00)



— «Коляда та й плєс…» (18:00) 18 січня — «Гуцулка Ксеня» (18:00)



— «Гуцулка Ксеня» (18:00) 22 січня — Hard Dance Show (18:00)



— Hard Dance Show (18:00) 28 січня — «Стріп спектакль “Повія”» (19:00)

Живий звук у філармонії та клубні шоу

Vivienne Mort з вокальним квартетом (22 січня, Національна філармонія )

Хор «Гомін». «На біс!» (30–31 січня, Національна філармонія )