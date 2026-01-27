Національна опера України оприлюднила репертуар на лютий

Фото: Національна опера України

Національна опера України імені Тараса Шевченка представила афішу вистав на лютий 2026 року. У програмі — класичні опери, балетні постановки, прем’єри та тематичні вечори.

Перша половина місяця

1 лютого (неділя) — Ш. Гуно “Фауст”, опера на 3 дії.

5 лютого (четвер) — “Дама з камеліями”, балет на 2 дії (на музику Л. ван Бетховена, Й. Брамса, Е. Елгара, Г. Форе).

6 лютого (п’ятниця) — Ж. Бізе “Кармен”, опера на 3 дії.

7 лютого (субота) — А. Адан “Корсар”, балет на 2 дії.

8 лютого (неділя) — Дж. Верді “Дон Карлос”, опера на 3 дії.

12 лютого (четвер) — Дж. Л. Ф. Герольд “Норовлива донька” (La Fille mal gardée), балет на 3 дії.

13 лютого (п’ятниця) — Дж. Россіні “Севільський цирульник”, опера на 3 дії.

14 лютого (субота) — “Снігова королева”, балет на 2 дії (на музику Е. Гріга, Ж. Массне та інших композиторів).

Друга половина місяця

15 лютого (неділя) — С. Гулак-Артемовський “Запорожець за Дунаєм”, опера на 2 дії.

19 лютого (четвер) — А. Адан “Жізель”, балет на 2 дії.

20 лютого (п’ятниця) — Дж. Верді “Реквієм” (до Дня Героїв Небесної Сотні).

21 лютого (субота) — Л. Мінкус “Дон Кіхот”, балет на 3 дії.

22 лютого (неділя) — М. Лисенко “Наталка Полтавка”, опера на 2 дії.

25 лютого (середа) — прем’єра: Ж. Оффенбах “Казки Гофмана”, опера на 5 дій.

26 лютого (четвер) — Є. Станкович “Вечори на хуторі біля Диканьки”, балет на 2 дії.

27 лютого (п’ятниця) — В. Белліні “Норма”, опера на 2 дії.

28 лютого (субота) — вечір одноактних балетів:

М. де Фалья “Трикутний капелюх” та М. Равель “Болеро”.