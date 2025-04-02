Єрмак пропонує Лондонському Королівському театру замінити росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Тоска"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пропонує Лондонському Королівському театру замінити росіянку Анну Нетребко на українку Людмилу Монастирську в опері "Тоска".

"Зараз дуже важливо, щоб російські діячі не мали можливості заробляти гроші в цивілізованому світі та продовжувати нести російську культуру в Європу та на Захід, поки росія вбиває наших людей, викрадає дітей і вбиває їх ракетами", - підкреслив він.

Єрмак зазначив, що російська сопрано Анна Нетребко це та культурна діячка, яка в 2012 році була довіреним обличчям на виборах Володимира Путіна, у 2014 приїздила в Донецьк і тримала прапор "новоросії". "Була слугою режиму. І раптом вона продовжує бути на сцені Європи", - вказав він.

Єрмак наголосив, що Нетребко, яка повернеться до Лондонського Королівського оперного театру після шестирічної паузи та відкриватиме сезон у новій постановці "Тоски" Пуччіні, яка стане початком роботи Якуба Груші на посаді музичного директора, не має виступати в Європі. "Єдине місце для неї та їй подібним зараз хіба опера в москві", - зазначив він.

Натомість він запропонував кандидатуру українки Людмили Монастирської. "В Україні є Людмила Монастирська, яка неймовірно виконує "Тоску". І це була б чудова альтернатива. Закликаю всіх дотичних і наших союзників відреагувати", - резюмував Єрмак.

Анна Нетребко - російська оперна співачка. Громадянка Росії, з 2006 року також громадянка Австрії, живе у Відні.

У 2014 році вона пожертвувала 1 мільйон рублів оперному театру в Донецьку, який на той час уже не був підконтрольним Україні через розпочате Росією вторгнення. Тоді вона казала, що "просто хоче підтримати мистецтво".

Після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Зокрема, через це російську співачку в Метрополітен-опері замінила українка Людмила Монастирська, а її концерти скасували у Тайвані, Естонії та Чехії.

Приблизно через місяць співачка публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6057