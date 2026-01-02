Інтерфакс-Україна
Культура
17:05 02.01.2026

"Снігова королева", "Лісова пісня" та прем’єра "Казок Гофмана". Національна опера України оприлюднила репертуар на січень

Фото: О. Орлова / Національна опера України

 

Національна опера України у січні 2026 року відкриває святковий сезон новорічно-різдвяним марафоном балету "Снігова королева" та традиційним різдвяним вертепом, який створює команда головної художниці театру Марії Левитської.

У театрі наголошують, що вистави залишаються "денними" (час початку вказаний в афіші та на сайті), а кількість глядачів у залі — обмеженою. У разі повітряної тривоги відвідувачів запрошуватимуть до тимчасового укриття в приміщенні гардероба, розташованому поверхом нижче під фоє партеру.

"Снігова королева" — 2–11 січня

Перші вистави місяця — серія показів балету «Снігова королева» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. Музична основа — компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Постановка Аніко Рехвіашвілі вперше була представлена у 2016 році. Наприкінці 2022-го виставу оновили: з музики вилучили фрагменти творів російських авторів, замінивши їх композиціями інших композиторів, що спричинило зміни й у хореографії. Оновлена версія вийшла 23 грудня 2022 року.

Ключові події другої половини місяця

У другій половині січня глядачам пропонують низку оперних і балетних подій — від української класики до модерних постановок.

  • 15 січня, 17:00 — комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Моцарта (постановка Віктора Яременка).
  • 16 січня, 17:00 — опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» (музична редакція Мирослава Скорика; диригентка — Алла Кульбаба).
  • 17 січня, 15:00 — балет Х. Левенсхольда «Сильфіда».
  • 18 січня, 15:00 — вечір одноактних вистав: комічна опера Перголезі «Служниця-пані» та балет «5 танго» на музику Астора П’яццолли (хореографія Ханса ван Манена).
  • 22 січня, 17:00 — балет Михайла Скорульського «Лісова пісня» до Дня Соборності України.
  • 23 січня, 17:00 — опера Пуччіні «Мадам Баттерфлай».
  • 24 січня, 15:00 — вечір сучасних одноактних балетів «Кассандра» та «Мойсей» у постановці Олесі Шляхтич.
  • 25 січня, 17:00 — опера Верді «Травіата» (постановка Анатолія Солов’яненка, прем’єра відбулася 29 жовтня 2022 року).

Прем’єрна подія місяця — 28 січня

Однією з головних подій репертуару стане шостий прем’єрний показ опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана»28 січня о 17:00. У театрі зазначають, що ще наприкінці жовтня 2021 року оперу презентували у концертному форматі, а тепер глядачам обіцяють повноцінну сценічну версію. Постановна команда: режисер Іван Уривський, диригент Микола Дядюра, художник Петро Богомазов, художниця костюмів Дарія Біла.

Завершення січня: класика та «Диканька»

Наприкінці місяця у Національній опері України заплановані:

  • 29 січня, 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Баядерка» (вистава має особливе значення для історії київського балету, адже саме нею 2 жовтня 1926 року розпочалася його історія).
  • 30 січня, 17:00 — опера Пуччіні «Флорія Тоска».
  • 31 січня, 17:00 — балет Євгена Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова.

У театрі додають, що квитки на вистави надходять у продаж поступово — зазвичай за два тижні до події — і доступні як онлайн, так і в касах.

Теги: #опера #січень #репертуар

