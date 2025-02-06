Інтерфакс-Україна
Події
12:03 06.02.2025

У січні 66% російської техніки виведено з ладу в результаті роботи ударних БпЛА різних типів - Сирський

2 хв читати
У січні 66% російської техніки виведено з ладу в результаті роботи ударних БпЛА різних типів - Сирський
Фото: НГУ

У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами наради з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.

“Наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами. Заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем. Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів”, - написав він у Facebook.

Головком повідомив, що загалом за звітний місяць українські дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні. Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад, додав Сирський.

Окремо головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді про стан справ щодо набуття спроможностей підрозділів Сил безпілотних систем, зокрема переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

“На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем”, - наголосив він.

Крім того, окрему увагу Сирський звернув на доповідь J2 (української розвідки) щодо формування противником нового роду військ - військ безпілотних систем зс рф.

“Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах”, - повідомив він, запевнивши, що у війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить Україні.

За його словами, ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає український передовий досвід, масштабує свою роботу. “Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням”, - додав головком.

Теги: #січень #техніка_рф #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 13.05.2025
Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, поки без постраждалих - Синєгубов

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, поки без постраждалих - Синєгубов

10:42 13.05.2025
ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

08:39 13.05.2025
Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

15:41 07.05.2025
Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

07:19 07.05.2025
Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

05:30 07.05.2025
Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

05:03 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

13:47 03.03.2025
Зростання динаміки закриття ФОПів у січні не пов’язане з підвищенням податків - Гетманцев

Зростання динаміки закриття ФОПів у січні не пов’язане з підвищенням податків - Гетманцев

17:52 02.02.2025
Українська ППО збила понад 2300 засобів повітряного нападу противника в січні

Українська ППО збила понад 2300 засобів повітряного нападу противника в січні

04:43 09.01.2025
Ціни на українську сою до кінця січня можуть сягнути $400-410/тонна - аналітики

Ціни на українську сою до кінця січня можуть сягнути $400-410/тонна - аналітики

ВАЖЛИВЕ

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

ОСТАННЄ

Сибіга наголосив на важливості тиску на РФ в розмові з головою МЗС Нідерландів

Рух автотранспорту через ПП "Ягодин-Дорогуськ" здійснюється безперешкодно – посольство

Папа Римський висловив готовність допомагати у врегулюванні конфліктів у світі

Рада заборонила засудженим за держзраду бути усиновлювачами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

Україна послідовно і системно зберігає історичну пам'ять про катастрофу Голокосту – МЗС

Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

В школі Дніпровського району Києва школярка випала з вікна, її госпіталізовано

Польські війська не будуть направлені в Україну

В найближчі дві доби в Україні збережеться дощова прохолодна погода, у Карпатах – мокрий сніг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА