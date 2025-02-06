У січні 66% російської техніки виведено з ладу в результаті роботи ударних БпЛА різних типів - Сирський

Фото: НГУ

У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами наради з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.

“Наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами. Заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем. Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів”, - написав він у Facebook.

Головком повідомив, що загалом за звітний місяць українські дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні. Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад, додав Сирський.

Окремо головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді про стан справ щодо набуття спроможностей підрозділів Сил безпілотних систем, зокрема переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

“На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем”, - наголосив він.

Крім того, окрему увагу Сирський звернув на доповідь J2 (української розвідки) щодо формування противником нового роду військ - військ безпілотних систем зс рф.

“Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах”, - повідомив він, запевнивши, що у війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить Україні.

За його словами, ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає український передовий досвід, масштабує свою роботу. “Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням”, - додав головком.