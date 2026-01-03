Інтерфакс-Україна
Події
09:42 03.01.2026

НГУ про результати бойової роботи за тиждень: знищено 6 танків, 11 од. бронетехніки та 32 авто окупантів

1 хв читати
НГУ про результати бойової роботи за тиждень: знищено 6 танків, 11 од. бронетехніки та 32 авто окупантів
Фото: НГУ

Бійці Національної гвардії України (НГУ) за тиждень знищили 6 танків, 11 одиниць броньованої техніки та 32 автомобілі окупантів, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

"За цей тиждень гвардійці по лінії фронту знищили 6 танків, 11 одиниць броньованої техніки та 32 автомобілі окупантів", - написав він у телеграм-каналі у суботу вранці.

За його даними, на покровському напрямку ворог застосовував для штурмів не лише піхоту, а й бронетехніку.

"Окупанти не полишають спроб оточити Покровську агломерацію, кидаючи в бій живу силу, застосовуючи велику кількість дронів. Сили оборони своєчасно реагують на цю тактику", - зазначив він.

До допису Півненка додано відео з роботою операторів БпЛА Бригади НГУ "Рубіж".

Теги: #нгу #техніка_рф #втрати_ворога

