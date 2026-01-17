Інтерфакс-Україна
07:56 17.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 130 окупантів, три танка, 31 артсистема, шість бронемашин, 721 БПЛА, а також 115 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб, танків – 11 569 (+3) од., бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од., артилерійських систем – 36 261 (+31) од., РСЗВ – 1 615 (+1) од., засоби ППО – 1 278 (+1) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од., крилаті ракети – 4 163 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од., спеціальна техніка – 4 044 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

