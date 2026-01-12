Інтерфакс-Україна
Події
07:15 12.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 101 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1 060 окупантів, 21 артсистему, 7 бронемашин, 353 БПЛА, а також 101 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 220 000 (+1 060) осіб, танків – 11 541 (+0) од., бойових броньованих машин – 23 892 (+7) од., артилерійських систем – 35 973 (+21) од., РСЗВ – 1 598 (+0) од., засоби ППО – 1 270 (+1) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353) од., крилаті ракети – 4 155 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 73 742 (+98) од., спеціальна техніка – 4 042 (+3) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

