18:21 13.01.2026

Настоятель "Голосіївської пустині" в Києві виїхав з країни на наступний день після публікації про підпільну школу - ЗМІ

Настоятель київського чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" Української православної церкви (Московського патріархату) Федір Андроник (Ісаакій Ворзельський) залишив територію України на наступний день після публікації про діяльність підпільної школи на території монастиря, і вже майже тиждень, ймовірно, перебуває на території Молдови.

"Архієпископ Ісаакій виїхав о 23:10 7 січня (розслідування "Слідства.Інфо" було опубліковане 6 січня, того ж дня СБУ заявила, що розслідує справу стосовно монастиря) на автомобілі Тойота, яким зазвичай користується у Києві. Він виїхав до Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський-Отач… На дзвінки та повідомлення священик протягом пʼяти днів не відповідав", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі Московського патріархату у Голосіївському районі Києва. Журналісти встановили, що у школі, яку називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. Також журналістам вдалося встановити, що дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Пізніше за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що в діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві є ознаки ряду порушень, від пропаганди і нелегальних освітніх послуг до порушення прав на освіту дітей. При цьому вона відзначила, що досить часто освітня діяльність в Україні фактично здійснюється без наявності в установи чи організації ліцензії, однак вплинути на такі випадки вкрай складно. "Разом з іншими органами будемо встановлювати обставини можливих порушень, буде надано правову оцінку та застосоване відповідне реагування", - наголосила омбудсмен.

 

