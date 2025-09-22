Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Троє військовозобов'язаних утекли з території районного ТЦК у Калуші після того як на центр напали невідомі, повідомив Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у мережі Facebook у понеділок.

"22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.На місці події працює слідчо-оперативна група. Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - сказано в повідомленні ТЦК.

