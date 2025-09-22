Інтерфакс-Україна
Події
22:17 22.09.2025

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

1 хв читати

Троє військовозобов'язаних утекли з території районного ТЦК у Калуші після того як на центр напали невідомі, повідомив Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у мережі Facebook у понеділок.

"22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.На місці події працює слідчо-оперативна група. Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - сказано в повідомленні ТЦК.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CgLkzJ6af/?mibextid=wwXIfr

Теги: #тцк #напад #втеча #франківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 19.09.2025
У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

05:16 18.09.2025
Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

18:44 11.09.2025
У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

13:43 08.09.2025
Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

11:47 05.09.2025
Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

17:31 04.09.2025
На Волині чоловік обстріляв працівників ТЦК

На Волині чоловік обстріляв працівників ТЦК

22:07 24.08.2025
На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

05:45 07.08.2025
Прокуратура оголосила 59 підозр чиновникам в Івано-Франківській та Волинській областях - Генпрокурор

Прокуратура оголосила 59 підозр чиновникам в Івано-Франківській та Волинській областях - Генпрокурор

21:08 05.08.2025
На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

10:32 28.07.2025
Втеча за $17 тис.: перекрито канал незаконного перетину кордону України

Втеча за $17 тис.: перекрито канал незаконного перетину кордону України

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Франція офіційно визнала Палестинську державу

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

МЗС України привітало єврейські громади зі святом Рош га-Шана

Міністр фінансів Марченко очолив оновлену розширену та посилену робочу групу щодо переговорів з МВФ

Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського

Шмигаль обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США механізм PURL та дронову угоду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА