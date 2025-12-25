Військовослужбовець отримав тяжкі травми внаслідок нападу цивільного на Рівненщині, відкрита справа

Цивільний громадянин наніс металевим ломом важкі травми військовослужбовцю в Сарненському районі Рівненької області 24 грудня, під час нападу на групу оповіщення місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляється на сторінці оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook в середу.

"Під час виконання службових обов’язків, група оповіщення Сарненського райнного ТЦК та СП зазнала нападу з боку агресивно налаштованих громадян України мобілізаційного віку. За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги останніх щодо пред’явлення документів та втік на територію одного з ФОПів. Окрім того, у ситуацію втрутилася група перехожих та, не розуміючи правових підстав затримання і контексту ситуації, сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось в шарпанні за формений одяг, вигукуванні висловлювань, що містили нецензурну лексику, киданням палицями. А громадянином Є., під час події, було застосовано металевий предмет (лом), внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паранхіми обох легень", - йдеться у повідомленні.

Стан постраждалого медики зараз оцінюють, як важкий, йому надається необхідна допомога.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок), триває досудове розслідування. ОК "Захід" тримає ситуацію на контролі.

"Те що сталося є прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України, поєднане із насильством щодо військовослужбовців, а кримінально карані дії мають отримати принципову правову оцінку… Підкреслюємо, що будь-які напади на представників ТЦК та СП, групи оповіщення, патрульних чи інших посадових осіб у період воєнного стану, це удар по обороноздатності держави. Це те, на що розраховує ворог: хаос, підрив мобілізаційних заходів, знецінення служби і розпалювання ненависті до людей у формі… Держава і суспільство не мають права "звикати" до таких нападів", - наголосили в ОК "Захід", закликавши громадян не піддаватися на провокації.