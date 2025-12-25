Інтерфакс-Україна
Події
14:12 25.12.2025

Військовослужбовець отримав тяжкі травми внаслідок нападу цивільного на Рівненщині, відкрита справа

2 хв читати

Цивільний громадянин наніс металевим ломом важкі травми військовослужбовцю в Сарненському районі Рівненької області 24 грудня, під час нападу на групу оповіщення місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляється на сторінці оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook в середу.

"Під час виконання службових обов’язків, група оповіщення Сарненського райнного ТЦК та СП зазнала нападу з боку агресивно налаштованих громадян України мобілізаційного віку. За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги останніх щодо пред’явлення документів та втік на територію одного з ФОПів. Окрім того, у ситуацію втрутилася група перехожих та, не розуміючи правових підстав затримання і контексту ситуації, сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось в шарпанні за формений одяг, вигукуванні висловлювань, що містили нецензурну лексику, киданням палицями. А громадянином Є., під час події, було застосовано металевий предмет (лом), внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паранхіми обох легень", - йдеться у повідомленні.

Стан постраждалого медики зараз оцінюють, як важкий, йому надається необхідна допомога.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок), триває досудове розслідування. ОК "Захід" тримає ситуацію на контролі.

"Те що сталося є прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України, поєднане із насильством щодо військовослужбовців, а кримінально карані дії мають отримати принципову правову оцінку… Підкреслюємо, що будь-які напади на представників ТЦК та СП, групи оповіщення, патрульних чи інших посадових осіб у період воєнного стану, це удар по обороноздатності держави. Це те, на що розраховує ворог: хаос, підрив мобілізаційних заходів, знецінення служби і розпалювання ненависті до людей у формі… Держава і суспільство не мають права "звикати" до таких нападів", - наголосили в ОК "Захід", закликавши громадян не піддаватися на провокації.

Теги: #рівненщина #напад #тцк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 24.12.2025
Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

09:09 21.12.2025
На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

14:51 18.12.2025
В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

09:48 16.12.2025
Сибіга про напади на громадян України у Познані: погрози з мотивів національної нетерпимості є неприпустимими

Сибіга про напади на громадян України у Познані: погрози з мотивів національної нетерпимості є неприпустимими

12:03 10.12.2025
На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця РТЦК з кухонною сокирою

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця РТЦК з кухонною сокирою

22:55 09.12.2025
Співробітник ТЦК у Львівській області зазнав нападу і був травмований під час перевірки документів – ОК Захід

Співробітник ТЦК у Львівській області зазнав нападу і був травмований під час перевірки документів – ОК Захід

18:16 08.12.2025
Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

10:59 08.12.2025
На Львівщині група осіб напала на учасників ансамблю "Гуцулія", які поверталися з туру за кордоном

На Львівщині група осіб напала на учасників ансамблю "Гуцулія", які поверталися з туру за кордоном

14:40 05.12.2025
Військовий омбудсмен: Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа

Військовий омбудсмен: Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа

21:24 11.11.2025
Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена

Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена

ВАЖЛИВЕ

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

ОСТАННЄ

Кабмін збільшив до 50 років максимальний термін дії договору на безоплатне користування культовим майном

Удар про Новошахтинському НПЗ в РФ завдано ракетами Storm Shadow – Генштаб

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження порту "Темрюк" в РФ та повідомив про атаку на аеродром "Майкоп" і ремонтний підрозділ окупантів

Окупанти опівдні у Різдво обстріляли середмістя Херсона, загинула людина

Влучання в п'ятиповерхівку в Чернігові: загинула людина, троє зазнали поранень, серед них – дитина

У Чернігові окупанти влучили в п'ятиповерхівку, атакували об'єкт критичної інфраструктури

Держетнополітики не виявила ознак афілійованості управління Одеської єпархії РПЦ закордоном із забороненою організацією

Справжня зима зі снігом та хуртовинами йде в Україну

Сибіга: Росія не припинила бомбардування цивільних навіть на Різдво – світ має діяти

Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА