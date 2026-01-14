Інтерфакс-Україна
Події
16:24 14.01.2026

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим, з яким визначив перші пріоритети Міністерства оборони, серед них - захист неба, питання забезпечення фронту та системні рішення щодо проблем із ТЦК.

"Головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. Друге – в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За словами президента, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони, міністр оборони представить шляхи закриття дефіцитів.

"Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", - додав Зеленський.

Також Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Зеленський зазначив, що пже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами.

"Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства", - зазначив Зеленський.

Теги: #федоров #міноборони #пріоритети #зеленський

