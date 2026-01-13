Інтерфакс-Україна
Події
15:34 13.01.2026

Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

1 хв читати
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Відповідний проєкт постанови № 14377 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Як повідомлялося, народні депутати 13 січня звільнили Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації за його заявою.

 

Теги: #федоров #міноборони #кадри

