Інтерфакс-Україна
Телеком
18:39 12.01.2026

Профільний комітет підтримав відставку першого віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Федорова

1 хв читати
Профільний комітет підтримав відставку першого віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Федорова
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Парламентський комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді відправити у відставку першого віцепрем’єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра цифрової трансформації", — написав Железняк у Телеграмі у понеділок.

Теги: #федоров #комітет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 12.01.2026
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

15:14 12.01.2026
Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

13:24 12.01.2026
"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell запустили пілотний 5G звʼязок у Львові, наступні Бородянка та Харків

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell запустили пілотний 5G звʼязок у Львові, наступні Бородянка та Харків

18:27 09.01.2026
До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

19:50 07.01.2026
Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

16:50 07.01.2026
Бета-тестування національної LLM планується навесні 2026р – 1-й віцепрем’єр

Бета-тестування національної LLM планується навесні 2026р – 1-й віцепрем’єр

11:44 06.01.2026
Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

15:26 14.11.2025
Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

21:02 13.11.2025
Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

20:02 13.11.2025
Кабмін створив новий урядовий комітет у зв'язку із появою віцепрем'єра з гуманітарної політики

Кабмін створив новий урядовий комітет у зв'язку із появою віцепрем'єра з гуманітарної політики

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Колишня радниця Трампа стала президентом Meta

Нацрада зареєструвала як онлайн-медіа телеграм-канали "Труха Україна", ФК "Металіст" та Instagram Мілевського

Працездатність мережі "Vodafone-Україна" на Дніпропетровщині близько 80%, у lifecell автономно працює 72% станцій

"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

"Нова пошта" повідомляє про можливі затримки у доставці через несприятливі погодні умови на заході країни

Дніпропетровська область отримає додаткові генератори з Києва та інших областей для посилення зв'язку – Федоров

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,5 млн

Застосунок Резерв+ сповіщатиме про ключові події та запити користувача – Міноборони

"Фокстрот" відкрив і оновив загалом 10 магазинів у 2025 р.

Соцмережа Телеграм очолює рейтинг джерел новин та інформації для українців – дослідження Ipsos

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА