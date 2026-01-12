Профільний комітет підтримав відставку першого віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Федорова

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Парламентський комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді відправити у відставку першого віцепрем’єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра цифрової трансформації", — написав Железняк у Телеграмі у понеділок.