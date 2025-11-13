Кабмін створив новий урядовий комітет у зв'язку із появою віцепрем'єра з гуманітарної політики

Кабінет міністрів створив урядовий комітет з питань культури, мистецтва, державної мовної та інформаційної політики, науково-технічної та інноваційної діяльності, розвитку освіти, науки, молоді та спорту.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, утворено урядовий комітет з питань культури, мистецтва, державної мовної та інформаційної політики, науково-технічної та інноваційної діяльності, розвитку освіти, науки, молоді та спорту.

Відповідно до цього рішення уточнено назви та посадовий склад інших урядових комітетів.

До цього, в уряді було чотири комітети: Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, охорони здоров’я, молоді та спорту, ветеранів, національної безпеки і оборони, соціальної і промислової політики, національної єдності, азартних ігор та лотерей (голова перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров); Урядовий комітет з питань відновлення України, розвитку громад, територій та інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу, реінтеграції тимчасово окупованих територій, культури та інформаційної політики (голова віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба); Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, правоохоронної діяльності та правової політики (голова віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка); Урядовий комітет з питань економічної, фінансової, аграрної, інвестиційної, санкційної політики, координації роботи з питань організації гуманітарного розмінування, розвитку підприємництва, ефективного управління державною власністю, захисту довкілля та природних ресурсів (голова міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев).

Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України, яка до цього займала посаду в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

5 листопада Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем'єр-міністра з гуманітарної політики, зокрема питання: культури та мистецтва, охорони культурної спадщини; вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; державної мовної політики; кінематографії; збереження національної пам’яті; міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України; державної інформаційної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованої території, державної політики у сфері інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України; сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення; освіти і науки; науково-технічної та інноваційної діяльності; молоді, фізичної культури і спорту; національно-патріотичного виховання; інші питання за відповідними напрямами діяльності.