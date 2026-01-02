Двоє цивільних постраждали внаслідок нічних атак ворога у Запорізькій області – ОВА

Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 07:00 п'ятниці.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області", - написав Федоров у Телеграм.

За його інформацією війська РФ здійснили 9 авіаційних обстрілів, 4 обстріли із РСЗВ, 275 артилерійських ударів, застосували 449 БпЛА різної модифікації (переважно FPV).

ОВА отримала 54 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.