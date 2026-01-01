Інтерфакс-Україна
15:11 01.01.2026

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Командир підрозділу "Російський Добровольчий Корпус" Денис Капустін, про загибель котрого було оголошено в кінці грудня, живий, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів. У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор владімір путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб – замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається також, що українська сторона отримала відповідну суму коштів, виділену російськими спецслужбами для реалізації даного злочину.

Станом на зараз командир РДК перебуває на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок.

"Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів", – заявив Буданов.

Командир РДК Денис Капустін з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.

"Моя тимчасова відсутність не вплинула на якість і успіх виконання бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання і продовжувати командувати підрозділом РДК", – сказав він.

Буданов подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне й чудове виконання спецоперації.

Теги: #імітація_вбивства #капустін #гур_мо

