10:25 02.01.2026

У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомляє про завершення досудового розслідування махінацій з військовими виплатами у Запоріжжі.

У повідомленні на сайті відомства йдеться, що обвинувальний акт скеровано до суду.

"Слідство встановило, що керівник військової частини разом із начальником фінансової служби створили систему збагачення для "своїх". Командир підписував документи про нібито участь наближених до нього штабних працівників у бойових діях на передовій. Начальник фінслужби вносив ці недостовірні дані до розрахункових відомостей", - йдеться у повідомленні.

У документах зазначалось, що обрані військові нібито воювали "на нулі" в Луганській та Харківській областях, хоча насправді вони не залишали місць своєї постійної дислокації. Через ці махінації наближені до керівництва штабні працівники встигли незаконно отримати майже 700 тис. грн "бойових" виплат.

Командир військової частини та начальник фінансової служби обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та службовому підроблені (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків. Суд арештував майно фігурантів.

Теги: #запоріжжя #махінації #розслідування #дбр

