10:41 14.01.2026

Поліція Києва розслідує можливе шахрайство з картинами Івана Марчука

Фото: https://www.facebook.com

Слідчі Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою українського художника Івана Марчука про можливе шахрайство, повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі агентству Укрінформ.

За її даними, провадження відкрито 18 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Винокурова зазначила, що слідчі проводять усі необхідні слідчі та розшукові дії для всебічного, повного й об’єктивного з’ясування обставин справи, досудове розслідування триває.

Іван Марчук на своїй офіційній сторінці зазначив про спроби інших осіб заволодіти авторськими правами на зображення його творів. Народний депутат України VII скликання Михайло Апостол публічно спростував наявність у нього зареєстрованих авторських прав на картини художника.

Тернопільський міськрайонний суд відкрив провадження у справі про визнання недійсним ліцензійного договору, укладеного між сторонами у 2025 році. Відповідачами у цій справі є підписанти відповідного договору.

Теги: #розслідування #нацполіція #марчук

