10:50 02.01.2026

Святкування Нового року в Україні пройшло без суттєвих надзвичайних подій - Нацполіція

Фото: поліція Києва

Святкування Нового, 2026 року, в Україні пройшло без суттєвих надзвичайних подій, на 102 надходили повідомлення про використання піротехніки, які в більшості випадків не підтвердилися, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

Вона нагадала, що до охорони порядку були залучені співробітники територіальних підрозділів, полків поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, кінологи, вибухотехніки, слідчі та оперативники.

"На спецлінію 102 надходили повідомлення про використання піротехнічних засобів, але у більшості випадків інформація не знайшла свого підтвердження", - зазначила Гірдвіліс.

За її словами, зокрема, у Чернівцях був виклик щодо використання піротехніки, але інформація не підтвердилася. На заявницю склали протокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдиве повідомлення).

"У столиці така інформація також не підтвердилася. Перевіркою було встановлено, що вказана інформація є неправдивою. Проведений аналіз відеоматеріалу підтверджує, що локація, з якої велась зйомка, ймовірно, розташована в одній із європейських країн", - розказала спікер Нацполіції.

Крім того, як уточнила вона, на Закарпатті за двома фактами нібито використання піротехніки інформація також підтвердилася, це були салюти в сусідній країні.

"Ще одне повідомлення перевіряється, результати будуть згодом. Також триває перевірка щодо запуску феєрверка у Дніпрі та Полтаві", - додала спікер Нацполіції.

Також Гірдвіліс повідомила, що у Вінниці за фактом хуліганства внесено відомості до ЄРДР за ст. 296 ККУ – поліція вже встановила чоловіка, який 1 січня запускав феєрверки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

