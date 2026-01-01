1 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 січня відзначають Новий рік, День авторського права, День зобов'язань, Всесвітній день сім'ї, День суспільного надбання, Всесвітній день миру (День всесвітніх молитов про мир). Заснований Папою Павлом VI у 1967 р., 17 грудня 1969 р. Генеральна Асамблея ООН визнала свято офіційно.

Православна церква вшановує пам’ять Василя Великого; Обрізання Господнє.

День 1408 Російська агресія - Day 1408 Russian aggression

Новий рік

1 січня — початок Нового Року. Улюблене свято з дитинства. Мабуть, немає іншої такої події, яку б одночасно святкували одразу в усіх куточках нашої планети. Новорічні привітання й подарунки створюють особливу атмосферу та змушують навіть дорослих людей повірити в диво. Дата 1 січня як початок року не має астрономічного обґрунтування, але все ж це досить логічний час для нових починань. Саме минув грудневий сонцеворот, що з давніх часів означало оновлення та початок нового життя.

Всесвітній день сім'ї

Це день, коли вшановується єдність, мир і вдячність за сімейні зв’язки. Він об’єднує людей, долає географічні кордони та культурні відмінності, нагадує про нашу належність до єдиної глобальної спільноти. Початок нового року дарує відчуття надії та оновлення, а Всесвітній день сім’ї ще більше зміцнює ці емоції.

Всесвітній день миру та молитов за нього

Його започаткував 1968 року Папа Павло VI, і від того часу цей день має особливе значення для Католицької церкви та всього світу. День присвячений роздумам, молитвам і закликам до миру, а також зміцненню солідарності між народами. Кожного року Папа Римський обирає тему для Всесвітнього дня миру, яка відображає актуальні проблеми людства.

1 січня як перший день року символізує новий початок, надію та прагнення до кращого майбутнього. Цей день зазеачає важливість того, щоб кожен із нас долучався до побудови миру у своєму середовищі, адже саме з маленьких кроків починаються великі зміни.

День авторського права

День авторського права відзначають 1 січня — щорічне свято, присвячене правовому захисту творчості: літератури, музики, мистецтва, програмного забезпечення тощо. Мета — зазначити важливість поваги до авторів, їхньої праці та прав, а також підвищити обізнаність про те, як функціонує авторське право.

Ідеї авторського права сягають глибоко в історію: одним із перших законодавчих актів, що захищали права авторів, був англійський Statute of Anne 1710 року. Сьогодні авторське право охоплює не лише друковані твори, але й музику, відео, програмне забезпечення, цифрові медіа.

День зобов’язань

День зобов'язань, що відзначається щорічно 1 січня, — це день, присвячений святкуванню зобов'язань у різних аспектах життя. Це час вшанувати обіцянки, дані іншим і собі, продемонструвати відданість і рішучість. Цей день дає можливість розпочати нові починання або зміцнити існуючі зобов'язання, незалежно від того, чи вони є особистими, професійними або родинними.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Модеста Петровича Вітошинського (1856–1901), українського співака;

160 років від дня народження Петра Федоровича Залозного (1866–1921), українського письменника, мовознавця, педагога;

160 років від дня народження Ієроніма Павловича Калитовського (1866–1926), українського правознавця, письменника-сатирика, перекладача, журналіста, громадсько-культурного діяча;

150 років від дня народження Якова Йосиповича Гальперіна (1876–1941), українського лікаря-хірурга, педагога; за його ініціативою створено філію Українського інституту переливання крові у Дніпропетровську (нині - Дніпро; 1935), засновника і редактора журналів "Український медичний архів", "Новий хірургічний архів", "Дніпропетровський медичний журнал";

130 років від дня народження Василя Ілліча Касіяна (1896–1976), українського графіка, мистецтвознавця, педагога;

120 років з часу видання (1906) у Києві першого номеру щоденної україномовної газети "Громадська думка"; за іншими даними виходила 31.12.1905 р., 13.01.1906 р.;

110 років від дня народження Степана Хвилі (1916–2006), українського художника, театрального актора (Австралія);

100 років від народження Олексія Нирка (1926-2005) бандуриста, історика кобзарства Криму і Кубані;

80 років із дня народження Василя Вільшука (1946-2018), скульптора;

80 років від дня народження Миколи Семеновича Васильченка (1946), українського аграрія, громадського діяча, Героя України (2003);

80 років від дня заснування (1946) Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв (на той час - Закарпатський обласний український музично-драматичний театр; розпочав діяльність 7 листопада 1946 р.);

40 років від дня народження Вікторії Юріївни Амеліної (1986-2023), української письменниці, громадської діячки, яка загинула від поранень після російського удару по м. Краматорськ.

Ще цього дня:

154 рік до н. е. - У Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

45 рік до н.е. - У Римі впроваджують юліанський календар, розроблений єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 - Обрізання Господа нашого Ісуса Христа та об'явлення Божого імені людству;

1622 - Папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року (до того новий рік відраховувався від 25 березня);

1785 - Виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register, яка була заснована Джоном Волтером і пізніше перейменована у The Times;

1880 - Видають друком у Львові перше число щоденника "Діло", який виходив до початку Другої світової війни;

1909 - У Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 - Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1954 - У США відбувається перший національний кольоровий телеефір;

1970 (00:00:00 UTC) - Початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix);

1992 - Ірак визнає незалежність України;

1995 - Розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

2023 - Ракетний удар Збройними силами України по табору російських мобілізованих солдат у Макіївці, загинули 63 російських військових.

Церковне свято:

День пам’яті святого Василя Великого

Василь Великий був одним із найвпливовіших богословів та церковних діячів ранньої християнської церкви. Народився він 329 року в Каппадокії (сучасна Туреччина) і помер 379 року. Василь Великий був архієпископом Константинополя, відомий своєю боротьбою проти аріанства, яке було рухом, що заперечувало божественну сутність Ісуса Христа. Він також відіграв важливу роль у формуванні догматики про Святого Духа на Першому Константинопольському соборі 381 року. Його праці, такі як "Проти аріан" і "Проти евноміан", мають велике значення для християнської теології.

Обрізання Господнє

Щороку, з IV ст., 1 січня віряни відзначають важливе свято - Обрізання Господнє. Згідно з законом Старого Завіту обряд здійснювався над хлопчиками, яким виповнилося вісім днів, та був символом союзу із Всевишнім.

У юдеїв значення акту обрізання було схожим з хрещенням, яке вважається початком повноцінного життя християнина. Кожен, хто уникав обряду, ставав відступником та іновірцем, не гідним звертатися до Єдиного Бога.

Над восьмиденним Божим немовлям провели обряд обрізання за усіма правилами та дали ім’я Ісус, тобто Спаситель. Оскільки Син Божий був безгрішним, він міг не піддаватися процедурі. Отці Церкви тлумачать цю подію наступним чином: Ісус показав своє смирення перед Господом та був віднесений до людського роду, щоб з часом виконати свою місію – взяти на себе всі земні гріхи заради вічного життя.

Для вірян свято Обрізання Господнього символізує духовне обрізання, яке полягає в обмеженні гріховних пристрастей та створенні нового зв’язку у любові та мирі між людиною та Отцем Небесним через його Сина.

Саме визначення "обрізання" – це якесь обмеження, видалення. Тобто Христос забрав всі гріхи і таким чином пояснив, що людям необхідне духовне обрізання – обмежити себе від таких гріховних пристрастей як егоїзм, гординя тощо.

У цей день у храмах проводять богослужіння. Також 1 січня – це свято Нового року, коли хлопці посівають та співають пісні, а дівчата ворожать.

Іменини:

Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків, Емілія.

З прикмет цього дня:

Здавна святого Василя вважали покровителем землеробства. Тому від самого ранку хлопчики ходили від хати до хати і засівали, розкидали по оселі зерно і бажали господарям щедрого року.

Цього дня забороняється сваритися, лихословити, лаятися. Не можна згадувати старі образи. Не слід позичати і брати гроші в борг.

Якщо сьогодні дме північний вітер - до холодного літа; від самого ранку сніжить — снігопади триватимуть до самої весни; сильний сніг — влітку буде тепло; на небі молодик — до великої повені навесні.