20 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту, День АР Крим.

Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Євтимія Великого.

День 1427 Російська агресія - Day 1427 Russian aggression

День пам’яті "кіборгів"

20 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають "Кіборгами".

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька.

Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

До відома, раніше заходи з нагоди Дня захисників Донецького аеропорту за ініціативи учасників оборони аеропорту відбувалися в Україні починаючи із 2018 року 16 січня.

День АР Крим

20 січня відзначається День АР Крим. Цей день пов’язаний з проведенням у 1991 році референдуму щодо створення АР Крим у складі України. Тоді на це дали згоду 93% мешканців півострова.

Роки суверенізації означилися економічними кризами, зміною форм правління, міжнаціональними та соціальними конфліктами. Але здоровий глузд та мудрість кримчан надали можливість побудувати мирні та взаємовигідні відносини з державою, об’єднати людей різних національностей та подолати фінансовий спад в економіці.

Від початку 2014 року Автономна Республіка Крим є тимчасово окупованою територією, позбавленою усіх повноважень, які дає українська автономія. Але чинні міжнародні протоколи продовжують свідчити про те, що Крим є територією України і вона буде звільнена від окупанта. Крим — це Україна.

Народилися в цей день:

365 років від дня заснування (1661) Львівського національного університету імені Івана Франка (на той час – Львівський колегіум єзуїтів);

130 років від дня народження Ельмера Рафаеля Діктоніуса (1896–1961), фінського та шведського композитора, письменника, поета, прозаїка, перекладача, літературного та музичного критика;

120 років від дня народження Герберта-Персівала-Джеймса Маршалла (1906–1991), англійського кінорежисера, теоретика кіно, літератора, перекладача творів Т. Шевченка та популяризатора творчості поета.

Ще цього дня:

1918 - У Києві відбувся всеукраїнський церковний собор;

1920 - Поляки ліквідували автономні права і самоврядування Галичини (Галицький крайовий сейм і Крайовий виділ) і розділили Галичину на три воєводства: Львівське, Станиславівське і Тернопільське;

1921 - Великі національні збори Туреччини ухвалили першу конституцію країни;

1943 - У Вінніпегу (Канада) вийшов перший номер газети "Українське слово";

1946 - Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, яка згодом стала ЦРУ;

1958 - У Лондоні з'явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

1972 - Почалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року);

1986 - Відбулася зустріч президента Франції Франсуа Міттерана і прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, які підписали договір про будівництво тунелю під протокою Ла-Манш;

1991 - У Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна;

2017 - 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп - найстарший на момент першої інавгурації.

Церковне свято:

У православному календарі день пам’яті святого преподобного Євтимія Великого. Євтимій народився в кінці IV століття в місті Мелітині (сучасна Туреччина) в родині язичників. В молодості він відчув поклик до монашого життя і почав шукати шлях до духовної зрілості. Спочатку він вирушив до монастиря, де став учнем відомого монаха, святого Теофіла. За деякий час він вирушив у паломництво пустелями Палестини.

Євтимій Великий став відомий завдяки своєму аскетизму і духовній глибині. Він проводив багато часу в молитвах і постах. Відомий також тим, що він практикував строгий відхід від світу, щоб зосередитися на внутрішньому духовному житті.

Згодом він заснував декілька монастирів в Юдеї, і найбільший з них був побудований в Єрусалимі на горі. Тут він організував життя монахів за суворим чернечим правилом, яке включало духовні вправи, молитви, аскезу, а також навчання братії. Його монастир став відомим осередком чернецтва, привертав до себе багатьох паломників і охочих стати ченцями.

Євтимій Великий також був активним борцем за чистоту віри і церковних традицій. Він виступав проти єресей, зокрема проти орігенізму, який набув популярності в певних колах того часу. Його духовне керівництво допомогло зберегти православне чернецтво і підтримати чистоту догматів християнської віри.

Відомий своєю глибиною молитви, преподобний Євтимій Великий мав дар чудес. Він зцілював хворих, мав пророцькі здібності, а також рятував паломників і монахів від небезпек. Його духовні настанови і поради стали основою для багатьох поколінь ченців і чернечого життя в християнському світі.

Євтимій Великий помер близько 473 року. Його пам'ять вшановується як на Сході, так і на Заході. В Єрусалимі та інших місцях Палестини збереглися монастирі, засновані ним. Його життєпис став взірцем для численних ченців, а його внесок у розвиток чернецтва є значущим для всієї християнської Церкви.

Іменини:

Павло, Семен, Інна.

З прикмет цього дня:

Заметіль свідчить про те, що весна прийде рано, але буде холодною; сонячний і теплий день – до пізньої весни; яка погода, такою буде Масниця; похмуро – до затяжних морозів.

Цього дня забороняється виходити з дому після заходу сонця. Не варто важко працювати сьогодні.