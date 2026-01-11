11 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

11 січня відзначають Міжнародний день заповідників і національних парків, Всесвітній день "Дякую", Міжнародний день рівності на роботі, Всесвітній день скетчноутингу.

Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Феодосія Великого.

День 1418 Російська агресія - Day 1418 Russian aggression

Міжнародний день заповідників і національних парків

Відзначається з 1997 р. за ініціативою Центру охорони дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи.

Всесвітній день "Дякую"

Існує версія, що Всесвітній день "Дякую"вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Як би там не було, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, адже підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим – це любов.

Міжнародний день рівності на роботі

Основна мета – заохотити різноманіття робочих місць, побороти дискримінацію за ознакою статі, віку, раси, релігії та фізичних чи розумових вад, яка існує у сфері зайнятості. Вперше цей день відзначили у 2017 р. у Лондоні в будівлі Leadenhall Building. Також пройшли заходи у всьому світі – в США, Австралії, Японії.

Головна мета свята є і його найбільшою проблемою. Попри те, що в більшості країн діють антидискримінаційні закони, нерівність на роботі розповсюджена навіть у розвинутих державах. Основна причина такого положення – упередженість. Багато роботодавців ненавмисно чи несвідомо оцінюють робітників упереджено замість того, щоб спиратись тільки на досвід, знання та навички. Боротьба за рівність триває вже десятиліттями.

Згідно з інформацією Всесвітнього економічного форуму, для досягнення економічної рівності між чоловіками і жінками потрібно 170 років. Ще одна мета дня – прискорити цей процес.

Всесвітній день скетчноутингу

Скетчноутинг – це форма нотаток, за допомогою якої людям легше запам’ятати інформацію, висловити свої ідеї.

Свято запровадили творчі люди Мауро Тозеллі та Майк Роде, власники компанії Sketchnote Army, щоб продемонструвати свої скетчі всьому світу. Вперше воно було проведене 2016 року.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Любові Михайлівни Комарової (1876–1937), української перекладачки;

120 років від дня народження Миколи Васильовича Грачова (1906–1987), українського кінорежисера, кінодраматурга;

120 років від дня народження Йосифа Кладочного (у чернецтві – Єфрем) (1906–1994), українського церковного діяча УГКЦ, капелана, який тісно співпрацював із ОУН, виконував завдання митрополита А. Шептицького – нелегально перетинав кордон із секретною церковною документацією для Папи Пія ХІІ;

90 років від дня народження Василя Васильовича Лободи (1936–2000), українського мовознавця;

80 років від дня народження Станіслава Степановича Павловського (1946–2009), українського письменника, поета, перекладача.

Ще цього дня:

1909 – З Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1922 – У Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосований інсулін для лікування діабету;

1923 – У зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля;

1971 – Американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою "Кремнієва долина США";

1972 – Після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменований на Бангладеш;

1981 – Команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши бази Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного Феодосія Великого

Святий Феодосій народився близько 423 року в Малій Азії (на території сучасної Туреччини). З раннього віку він був відомий своєю побожністю та прагненням до духовного вдосконалення. Спочатку він прагнув до мирського життя, проте через глибоке внутрішнє прагнення до Бога і вивчення Священного Писання, він зрозумів, що його поклик — чернецтво.

Замолоду Феодосій покинув родину, аби стати ченцем. Він був учнем святого Варлаама, ігумена одного з монастирів. Лише за декілька років Феодосій вирушив до Великої Лаври, одного із найбільших монастирів того часу на Афоні. Там він зустрів святого Антонія Великого, якого вважав своїм духовним наставником.

Феодосій проповідував монаше життя в чистоті, смиренні та послуху. Він став дуже відомим завдяки своєму святому життю, численним молитвам і чудесам, що відбувалися завдяки його благословенню.

Іменини:

Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.

З прикмет цього дня:

11 січня прикмети переважно стосуються погоди: туман віщує розлив річок навесні, відлига – ранню, але затяжну весну, сильний мороз – гарний урожай, а безхмарне небо з морозом – люті холоди, тоді як яскраві зірки вказують на похолодання, а дим стовпом — на холод, а стелиться по землі — на сніг.