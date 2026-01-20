Молдова розпочала процедуру виходу країни з СНД - ЗМІ

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що уряд країни почав процес денонсації базових угод та, таким чином, виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД).

"Республіка Молдова більше не буде офіційним членом СНД. І цей процес вже розпочався. Ми нещодавно прийняли це рішення, розпочався процес затвердження, і на початку нової сесії парламенту документи про денонсацію цих угод надійдуть до законодавців", - сказав він в інтерв'ю Radio Moldova.

Він пояснив, що мова йде про три документи: Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року, Угоду про заснування СНД, укладену там же 8 грудня 1991-го, і Додаток до неї від 22 грудня того ж року.

Глава молдовського МЗС зазначив, що ймовірно, в уряді ці процеси завершаться до "середини лютого", після цього це рішення будуть приймати в парламенті.

Молдова підписала загалом приблизно 283 угоди в рамках СНД, з яких 71 вже денонсовано, а близько 60 інших перебувають у процесі денонсації, уточнив Попшой.

За його словами, більшість цих угод застаріли, більше не застосовуються та раніше були відкинуті іншими членами СНД без практичних наслідків.

Між тим, зазначив Попшой, Молдова не відмовиться від угод, які приносять їй економічну вигоду та не суперечать євроінтеграції країни.

