Інтерфакс-Україна
Події
16:26 29.06.2025

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

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Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Рішення про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення було прийняте Україною через агресію РФ, яка не була учасницею цієї конвенції, через що Україна опинилася в ситуації, яка обмежує її право на самооборону, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ щодо рішення про вихід України з Оттавської конвенції, опублікованій в неділю.

"У 2005 році Україна ратифікувала Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, відому під назвою "Оттавська конвенція", та з того часу сумлінно виконувала її положення. Водночас Російська Федерація, не будучи державою-учасницею Оттавської конвенції, розв’язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора", - йдеться в заяві.

В МЗС наголосили, що на час підписання та ратифікації Українською державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. "Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - відзначається в документі.

Відомство вказує, що Україна не єдина, хто постав перед складним вибором між виконанням зобов’язань за Оттавською конвенцією та ефективністю захисту своєї Батьківщини від агресора, який нехтує міжнародно-правовими нормами, і збройна агресія РФ проти України вже змусила Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з цієї конвенції. В відомстві також зазначили, що з моменту приєднання України до конвенції та цих держав ситуація з регіональною безпекою "суттєво погіршилася".

"Відтак, враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави. В умовах, коли Росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації, Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави", - пояснили в МЗС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року". Відповідний указ №441/2025 опублікований на сайті голови держави у неділю та набирає чинності з дня його публікації.

28 травня 2025 року уряд Фінляндії схвалив пропозицію про вихід з Оттавської конвенції і направив її на остаточне затвердження до парламенту, після чого профільний комітет її схвалив. 28 червня Литва, Латвія та Естонія спільно повідомили державам-членам ООН про вихід із Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни; відповідні заяви поширили міністерства закордонних справ цих країн. Рішення денонсувати Оттавську конвенцію також підтримав парламент Польщі.

Теги: #вихід #мзс_україни #оттавська_конвенція

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