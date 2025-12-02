У МЗС України спростували звинувачення у причетності до атаки на судно у Чорному морі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про непричетність України до інциденту із російським танкером у Чорному морі, та припустив інсценування з боку РФ.

"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала", - заявив речник.

Раніше у Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини заявили, що танкер "Мідволга 2", що йшов із Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, повідомив про напад у Чорному морі, за 80 миль від турецького узбережжя.