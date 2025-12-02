Інтерфакс-Україна
Події
16:20 02.12.2025

У МЗС України спростували звинувачення у причетності до атаки на судно у Чорному морі

1 хв читати
У МЗС України спростували звинувачення у причетності до атаки на судно у Чорному морі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про непричетність України до інциденту із російським танкером у Чорному морі, та припустив інсценування з боку РФ.

"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала", - заявив речник.

Раніше у Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини заявили, що танкер "Мідволга 2", що йшов із Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, повідомив про напад у Чорному морі, за 80 миль від турецького узбережжя.

Теги: #тихий #мзс_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 28.11.2025
Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

13:03 26.11.2025
В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

17:50 21.11.2025
Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

11:30 18.11.2025
У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити удар РФ по Дніпру, внаслідок якого постраждало приміщення "Суспільного"

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити удар РФ по Дніпру, внаслідок якого постраждало приміщення "Суспільного"

16:35 17.11.2025
МЗС України "подякувало" грузинській владі за невведення санкцій проти РФ та допомогу в їх обході

МЗС України "подякувало" грузинській владі за невведення санкцій проти РФ та допомогу в їх обході

12:21 13.11.2025
МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

10:09 31.10.2025
МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

16:38 30.10.2025
Речник МЗС закликав журналістів не вірити пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій: Я на власні очі бачив це у 2014р. в Іловайську

Речник МЗС закликав журналістів не вірити пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій: Я на власні очі бачив це у 2014р. в Іловайську

13:56 29.10.2025
В МЗС готуються до нових міжнародних заходів щодо відновлення України

В МЗС готуються до нових міжнародних заходів щодо відновлення України

13:23 29.10.2025
ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

ОСТАННЄ

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

Рютте поклав відповідальність на РФ за погіршення безпекової ситуації у Чорному морі

Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова змінили запобіжний захід

Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією

У Києві відсвяткували 82-гу річницю незалежності Лівану

Рютте: НАТО буде стороною переговорів щодо мирного плану для України, коли альянс буде елементом такого плану

Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА